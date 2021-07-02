محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات إلى 33,496,454 والوفيات 602,401 شخص سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 14,256 إصابة ‏جديدة و 231 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏الإصابات إلى 33,496,454 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 602,401 .‏أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة تسجّل 14,256 إصابة جديدة بكورونا و 231 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-02 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 14,256 إصابة ‏جديدة و 231 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏الإصابات إلى 33,496,454 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 602,401 .‏ 02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 12:40 AM إجمالي الإصابات إلى 33,496,454 والوفيات 602,401 شخص إجمالي الإصابات إلى 33,496,454 والوفيات 602,401 شخص سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 14,256 إصابة ‏جديدة و 231 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏الإصابات إلى 33,496,454 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 602,401 .‏ ، الولايات المتحدة تسجّل 14,256 إصابة جديدة بكورونا و 231 وفاة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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