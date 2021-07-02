محمد بن مسعود - الدمام - شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية فرضت الإمارات اليوم (الخميس) حظراً على سفر مواطنيها إلى الهند وباكستان وبنجلادش ونيبال وسريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونجو وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب إفريقيا ونيجيريا. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث شددتا مع بدء موسم السفر على ضرورة التزام مواطني الدولة بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة والخاصة بفيروس"كوفيد-19" وأي إجراءات أخرى مطبقة في الدولة التي يجري السفر إليها. الإمارات فيروس كورونا الجديد بينها الهند وباكستان.. الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى 14 دولة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-01 فرضت الإمارات اليوم (الخميس) حظراً على سفر مواطنيها إلى الهند وباكستان وبنجلادش ونيبال وسريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونجو وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب إفريقيا ونيجيريا. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث شددتا مع بدء موسم السفر على ضرورة التزام مواطني الدولة بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة والخاصة بفيروس"كوفيد-19" وأي إجراءات أخرى مطبقة في الدولة التي يجري السفر إليها. 01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 10:47 PM شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية فرضت الإمارات اليوم (الخميس) حظراً على سفر مواطنيها إلى الهند وباكستان وبنجلادش ونيبال وسريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونجو وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب إفريقيا ونيجيريا. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث شددتا مع بدء موسم السفر على ضرورة التزام مواطني الدولة بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة والخاصة بفيروس"كوفيد-19" وأي إجراءات أخرى مطبقة في الدولة التي يجري السفر إليها. ، بينها الهند وباكستان.. الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى 14 دولة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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