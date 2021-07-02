، اتهام شركة "أميسيس" الفرنسية بالتواطؤ مع نظام "القذافي" في أعمال تعذيب ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفرت معدات تجسس للزعيم الليبي

ذكرت مصادر مطلعة اليوم (الخميس) أن تهمة التواطؤ في أعمال تعذيب وُجهت إلى شركة "أميسيس" الفرنسية، على خلفية الاشتباه في توفيرها معدات تجسس إلكتروني لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأفادت بأن لائحة الاتهام وجهت إلى شركة الهندسة في 18 يونيو (حزيران) الماضي، وكان تحقيق قضائي قد فتح في 2013 على خلفية اتهامها ببيع برنامج يسمح بتعقب معارضين ليبيين لنظام القذافي بين العامين 2007 و2011.