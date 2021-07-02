- 1/3
- 2/3
- 3/3
ذكرت مصادر مطلعة اليوم (الخميس) أن تهمة التواطؤ في أعمال تعذيب وُجهت إلى شركة "أميسيس" الفرنسية، على خلفية الاشتباه في توفيرها معدات تجسس إلكتروني لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بحسب ما أوردت "فرانس 24".
وأفادت بأن لائحة الاتهام وجهت إلى شركة الهندسة في 18 يونيو (حزيران) الماضي، وكان تحقيق قضائي قد فتح في 2013 على خلفية اتهامها ببيع برنامج يسمح بتعقب معارضين ليبيين لنظام القذافي بين العامين 2007 و2011.
اتهام شركة "أميسيس" الفرنسية بالتواطؤ مع نظام "القذافي" في أعمال تعذيبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-01
ذكرت مصادر مطلعة اليوم (الخميس) أن تهمة التواطؤ في أعمال تعذيب وُجهت إلى شركة "أميسيس" الفرنسية، على خلفية الاشتباه في توفيرها معدات تجسس إلكتروني لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بحسب ما أوردت "فرانس 24".
وأفادت بأن لائحة الاتهام وجهت إلى شركة الهندسة في 18 يونيو (حزيران) الماضي، وكان تحقيق قضائي قد فتح في 2013 على خلفية اتهامها ببيع برنامج يسمح بتعقب معارضين ليبيين لنظام القذافي بين العامين 2007 و2011.
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
08:51 PM
وفرت معدات تجسس للزعيم الليبي
ذكرت مصادر مطلعة اليوم (الخميس) أن تهمة التواطؤ في أعمال تعذيب وُجهت إلى شركة "أميسيس" الفرنسية، على خلفية الاشتباه في توفيرها معدات تجسس إلكتروني لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بحسب ما أوردت "فرانس 24".
وأفادت بأن لائحة الاتهام وجهت إلى شركة الهندسة في 18 يونيو (حزيران) الماضي، وكان تحقيق قضائي قد فتح في 2013 على خلفية اتهامها ببيع برنامج يسمح بتعقب معارضين ليبيين لنظام القذافي بين العامين 2007 و2011.
، اتهام شركة "أميسيس" الفرنسية بالتواطؤ مع نظام "القذافي" في أعمال تعذيب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر اتهام شركة "أميسيس" الفرنسية بالتواطؤ مع نظام "القذافي" في أعمال تعذيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.