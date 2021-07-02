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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، وفاة شارون أسمان أحد قادة ألوية النخبة في الجيش خلال نشاط بدني، وذلك بعد يومين من تعيينه في منصبه.
وذكر المتحدث باسم الجيش أن قائد لواء "الناحال" الجديد شارون أسمان انهار خلال نشاط بدني في قاعدة للجيش صباح اليوم؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وبيّن أن "أسمان" فارق الحياة بعد عدة محاولات طبية لإنقاذه.
وكان "أسمان" قد عُيّن قائدًا للواء الناحال منذ يومين فقط.
الموت يداهم ضابطًا رفيعًا في الجيش الإسرائيلي خلال نشاط بدنيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-01
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، وفاة شارون أسمان أحد قادة ألوية النخبة في الجيش خلال نشاط بدني، وذلك بعد يومين من تعيينه في منصبه.
وذكر المتحدث باسم الجيش أن قائد لواء "الناحال" الجديد شارون أسمان انهار خلال نشاط بدني في قاعدة للجيش صباح اليوم؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وبيّن أن "أسمان" فارق الحياة بعد عدة محاولات طبية لإنقاذه.
وكان "أسمان" قد عُيّن قائدًا للواء الناحال منذ يومين فقط.
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
07:47 PM
"أسمان" عُيّن قبل يومين قائدًا للواء "الناحال"
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، وفاة شارون أسمان أحد قادة ألوية النخبة في الجيش خلال نشاط بدني، وذلك بعد يومين من تعيينه في منصبه.
وذكر المتحدث باسم الجيش أن قائد لواء "الناحال" الجديد شارون أسمان انهار خلال نشاط بدني في قاعدة للجيش صباح اليوم؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وبيّن أن "أسمان" فارق الحياة بعد عدة محاولات طبية لإنقاذه.
وكان "أسمان" قد عُيّن قائدًا للواء الناحال منذ يومين فقط.
، الموت يداهم ضابطًا رفيعًا في الجيش الإسرائيلي خلال نشاط بدني ،
المصدر : الخليج 365
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