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ذكر دبلوماسيون، اليوم (الخميس)، أن إيران تقيّد وصول المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة إلى منشأتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز، متذرعةً بمخاوف أمنية؛ بحسب ما أوردت "رويترز".
وبيّنوا أن الخلاف المستمر منذ أسابيع في طريقه إلى الحل، لكنه أثار توترًا مع الغرب في ظل تأجيل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي دون تحديد موعد لاستئنافها.
من جانبه قال دبلوماسي غربي يتابع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كثب: "إنهم يستفزوننا، ويجب السماح للمفتشين بدخول جميع المواقع الأسبوع المقبل".
إيران تقيّد وصول المفتشين النوويين إلى مفاعل نطنزصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-01
ذكر دبلوماسيون، اليوم (الخميس)، أن إيران تقيّد وصول المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة إلى منشأتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز، متذرعةً بمخاوف أمنية؛ بحسب ما أوردت "رويترز".
وبيّنوا أن الخلاف المستمر منذ أسابيع في طريقه إلى الحل، لكنه أثار توترًا مع الغرب في ظل تأجيل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي دون تحديد موعد لاستئنافها.
من جانبه قال دبلوماسي غربي يتابع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كثب: "إنهم يستفزوننا، ويجب السماح للمفتشين بدخول جميع المواقع الأسبوع المقبل".
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
07:46 PM
دبلوماسي طالب بضرورة دخولهم الأسبوع المقبل
ذكر دبلوماسيون، اليوم (الخميس)، أن إيران تقيّد وصول المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة إلى منشأتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز، متذرعةً بمخاوف أمنية؛ بحسب ما أوردت "رويترز".
وبيّنوا أن الخلاف المستمر منذ أسابيع في طريقه إلى الحل، لكنه أثار توترًا مع الغرب في ظل تأجيل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي دون تحديد موعد لاستئنافها.
من جانبه قال دبلوماسي غربي يتابع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كثب: "إنهم يستفزوننا، ويجب السماح للمفتشين بدخول جميع المواقع الأسبوع المقبل".
، إيران تقيّد وصول المفتشين النوويين إلى مفاعل نطنز ،
المصدر : الخليج 365
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