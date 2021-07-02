شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 23 سفيرا للصحة النفسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية البرنامج التدريبي الأول لسفراء الصحة النفسية بحضور 23 متدربًا من 20 جهة حكومية وخاصة وخيرية، وذلك على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في المقر الرئيس للمركز بالرياض.

وذكرت المشرفة على برنامج سفراء الصحة النفسية الأخصائية الاجتماعية ندى بن عبّود أن المبادرة تهدف إلى تأهيل سفراء يمثلون الصحة النفسية في بيئات العمل، وتزويدهم بالمفاهيم والمعارف الأساسية بالصحة النفسية ورفع الوعي بها في منشآتهم، بالإضافة إلى التعرّف على طريقة توجيه وإرشاد العاملين بالدعم النفسي المتاح في بيئة العمل أو خارجه، وتفّعيل المناسبات المتعلقة بالصحة النفسية.

وأشارت إلى أن مهمّة سفير الصحة النفسية ليست في تشخيص العاملين وتقديم الاستشارات النفسية لهم؛ بل في تحسين بيئة العمل وتسهيل الوصول لخدمات الصحة النفسية، مبينةً أن البرنامج التدريبي حظي باهتمام كبير من قبل المتدربين، وأنه البرنامج الأول من نوعه في المملكة.