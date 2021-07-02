شكرا لقرائتكم خبر عن 1600 جولة تغلق 7 منشآت وترصد 99 مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 1648 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 7 منشآت مخالفة، وضبط 99 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق «توكلنا»، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة إنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 24 بلاغًا عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق «توكلنا».

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبُّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بمدن ومحافظات المنطقة كافة، وأبانت الأمانة أنها تعمل على تعزيز الجانبين التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940.