شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جهات حكومية تستبق العيد بتمشيط منتجعات «نصف القمر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراخيص سياحية غائبة لبعض المنشآت

متابعة تعقيم الأسطح والمرافق والمراكب

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أسفرت حملة ميدانية على المنتجعات السياحية في شاطئ نصف القمر، عن إغلاق مطعم، وإغلاق نشاط بحري بسبب عدم تعقيم المركبة، وضبط 3 وافدين مخالفين، إضافة إلى توظيف عمالة غير سعودية بمهن مقصورة على السعوديين، ومخالفات أخرى متعلقة بالإجراءات الاحترزية للوقاية من فيروس كورونا.

التباعد الجسدي

ورصدت الحملة، التي نفذتها اللجنة الأمنية الفرعية بمدينة الظهران والمكونة من صحة الشرقية وشرطة الظهران وبلدية المحافظة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة السياحة، والفنادق، وشملت منتجعات العزيزية وشاطئ نصف القمر، عدة مخالفات شملت عدم طلب تطبيق توكلنا والتهاون في عملية التباعد الجسدي بالمنشآت وتجاهل قياس الحرارة، إضافة إلى انتهاء بعض التراخيص السياحية.

تعقيم الأسطح

وهدف الحملة التي استمرت 3 ساعات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا ونظافة المسابح والتأكد من وجود منقذ مختص فيها، وكذلك متابعة تعقيم جميع الأسطح والمراكب بعد انتهاء رحلة كل راكب، بالإضافة إلى سلامة الأطعمة وطرق تخزينها وارتداء العاملين في المنتجع للكمامة والتأكد من تحصينهم بجرعات لقاحات كورونا، وذلك استباقا لموسم عيد الأضحى المبارك.

تراخيص المنشآت

وجرى خلال الحملة التي استهدفت أحد منتجعات العزيزية بمحافظة الخبر، رصد عدم وجود ترخيص بلدية للمنتجع، وعدم وجود ترخيص من هيئة السياحة، إضافة إلى هروب العديد من العمالة المخالفة أثناء جولة اللجنة، والقبض على 3 وافدين مخالفين للمادة 39 والعمل لحسابهم الخاص، وجرى تسليمهم للشرطة بعد إتمام محاضر ضبط الأقوال لاستكمال إجراءات ترحيلهم لبلادهم، كما تم إغلاق مطعم المنتجع على الشاطئ، من قبل مراقبي البلدية لسوء تخزين الأغذية، وعدم توافر الاشتراطات الفنية والسلامة داخل المطبخ، وتسليم مسؤول المنتجع طلب حضور «عاجل»، إلى جانب مخالفة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشأة.

تكثيف الجولات

وأفادت «صحة الشرقية» بأنه لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة الشرقية، وعلى إثر ذلك، جرى تكثيف الجولات الرقابية، والزيارات الميدانية على المرافق العامة والمنشآت التجارية وما في حكمها، مشددة على عدم التهاون في إيقاع العقوبة على أي مخالف.

وأوضحت أنه جرى رصد عدد حالات الاستهتار والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مهيبة بالمواطنين والمقيمين ضرورة اتباع جميع الاشتراطات الصحية والوقائية، حرصا على سلامة الجميع.

وأضافت إن الجولات أظهرت التزام أغلب المطاعم والمنشآت بالإجراءات الوقائية، لكن هناك بعض المخالفات من قبل البعض من بينها عدم تعقيم الأدوات والأسطح وعدم تفعيل تطبيق توكلنا.