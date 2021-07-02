شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط موظفين بالصحة ووسطاء في «إعلانات تعديل الحالة الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يعدلون الحالة الصحية إلى «مصاب - غير محصن - محصن جرعة أولى - محصن»، والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، وعلى الفور باشرت الهيئة إجراءاتها وتم إلقاء القبض على موظفين بوزارة الصحة والوسطاء «مواطنين ومقيمين» ومن عُدلت حالتهم الصحية.

تحقيقات وإقرارات

وثبت من خلال التحقيقات وإقرارات المتهمين، تورط كل من المواطن «أكرم القحطاني»، موظف بمركز اللقاحات بالشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية؛ لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين ومقيمين مقابل تعديل حالتهم الصحية من خلال وسطاء، والمواطن «نايف الشهري»، موظف بالشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية؛ لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين ومقيمين مقابل تعديل حالتهم الصحية من خلال وسطاء، والمواطن «محمد الربحي»، وسيط؛ للإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي واستقبال مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية.

وسائل التواصل

كما ثبت تورط المواطن «عون القحطاني»، وسيط؛ للإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي واستقبال مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية، والمواطن «بندر الشهري»، وسيط، لتمكينه أحد المتهمين من استخدام حساباته البنكية في استقبال الأموال من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية، والمقيم «أحمد محمود»، سوري الجنسية، وسيط، للإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي واستقبال مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية.

مبالغ ماليةوثبت كذلك تورط المقيم «ياسين الجندي»، يمني الجنسية، وسيط، للإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي واستقبال مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية، والمقيم «مؤتمن شجاع»، يمني الجنسية، وسيط؛ للإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي واستقبال مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية، والمقيم «رياض سيف»، يمني الجنسية، وسيط؛ لتمكينه أحد المتهمين من استخدام حساباته البنكية في استقبال الأموال من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية.

استقبال الأموالكما ثبت تورط المواطن «نايف القحطاني»، مستفيد ووسيط؛ لاستخدام حساباته البنكية في استقبال الأموال من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية، ودفع مبلغ مالي لأحد المتهمين لتعديل حالته الصحية، والمواطن «يحيى حكمي»، مستفيد، دفع مبلغاً مالياً لأحد المتهمين مقابل تعديل حالته الصحية، والمواطن «يحيى عناب»، مستفيد، دفع مبلغاً مالياً لأحد المتهمين مقابل تعديل حالته الصحية.

إيقاع العقوباتوصرح مصدر مسؤول بالهيئة، بأن العمل جارٍ على إحالة المتهمين للقضاء؛ لتورطهم في جرائم الرشوة والتزوير وغسل الأموال لإيقاع العقوبات في حقهم، ولما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء، فإن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ماضية بحزم في تطبيق ما يقضي به النظام في حق المتجاوزين.

رصد وضبطوأكدت الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، فجرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.