شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تترأس «كبار الدول المانحة» 2022 - 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة كبار الدول المانحة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة، عن ترؤس المملكة للمجموعة للعام 2022 - 2023م، واستمرار عضويتها بمجموعة الترويكا للثلاث السنوات القادمة 2021-2024م، وتسليم الرئاسة للعام الحالي لمملكة هولندا.

جاء ذلك خلال مشاركة ممثل المملكة ومساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لشؤون التخطيط والتطوير د. عقيل الغامدي، أمس - عبر الاتصال المرئي - في أعمال الاجتماع.

ونوّه د. الغامدي بهذا الإعلان، مشيرًا إلى أنه يعكس ما تقدمه المملكة من جهود حثيثة في خدمة العمل الإنساني، وما تبوأته في المراكز الأولى بوصفها من كبار الدول المانحة في العالم، حيث بلغت المشاريع الإنسانية التي قدمتها المملكة من خلال المركز1686 مشروعا نُفذت في 69 دولة حول العالم، شملت قطاعات حيوية مختلفة بقيمة تجاوزت 3.5 مليار دولار أمريكي.