شكرا لقرائتكم خبر عن «البريد السعودي» على طاولة الشورى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، خلال اجتماع مرئي بمشاركة رئيس مؤسسة البريد السعودي د. آنف أبانمي، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للخدمات البريدية اللوجستية م. خالد البكري، وعدد من مسؤولي المؤسسة، تقرير الأداء السنوي لمؤسسة البريد للعام المالي 1441/ 1442هـ.

واستعرض الاجتماع عددًا من المحاور التي تناولها التقرير السنوي، في مقدمتها: إستراتيجية «مقدام» التي أُطلقت منتصف 2019م، وأهم مؤشرات الأداء، ومستوى التقدم في تحقيقها لعام 2020م، والمدة الزمنية للخطة الإستراتيجية الحالية، كما بحثت اللجنة المرحلة التي وصلت إليها المؤسسة نحو التخصيص، إضافة إلى العلامة التجارية «سبل» التي أطلقتها المؤسسة منذ فترة وجيزة، وعمل المؤسسة تجاه توحيد تصاميم ومواقع الفروع لتتماشى مع الإستراتيجية الموضوعة وتحقيق تطلعاتها في تحسين تجربة العميل.

وناقشت اللجنة ومسؤولو المؤسسة الخطة المستقبلية للمؤسسة في الاستفادة من العنوان الوطني وتطويره والتوسع فيه، وتسهيل عملية توصيل البعائث، وأهم المعوقات التي تحد من التوسع فيه وربطه مع الخرائط العالمية، كما جرى استعراض العمل القائم لتحقيق أعلى مستوى من خصوصية البيانات؛ لتجنب الثغرات التي تحدد هوية صاحب العنوان. ودرست اللجنة أهم الخطط المستقبلية والمبادرات التي تنفذها المؤسسة والمتعلقة بكفاءة الإنفاق، والصعوبات المتمثلة في عدم استفادة بعض الجهات الحكومية من الخدمات البريدية واللوجستية المقدمة لها، والحلول المقترحة التي تراها المؤسسة لتشجيع الجهات على الاستفادة من هذه الخدمات، وما مدى استفادة الجهات الحكومية المختلفة من العنوان الوطني للقيام بعملها وتقديم خدماتها، خصوصًا خدمات الطوارئ. يذكر أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة المجلس.