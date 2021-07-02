شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السديري: نتصدر الدول الداعمة للشعب السوري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، أن المملكة في مقدمة الدول التي تقدم المساعدات للشعب السوري، ومن ذلك ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن من حملات مستمرة ومساعدات إنسانية وإغاثية وإنمائية عديدة، بتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ليتعاون المركز في تنفيذ مشاريعه ضمن منطقة مسؤوليته مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين.

وقال خلال اختتام فعاليات الحملة التطوعية الخامسة للمركز في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، أمس، بحضور مساعد المشرف العام على المركز د. عقيل الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ووفد من وزارة الرياضة «إن المملكة - انطلاقا من قيمها العربية والإسلامية والإنسانية الأصيلة التي ترتكز عليها، واستشعارا لدورها الريادي تجاه الأشقاء العرب والمسلمين والإنسانية جمعاء دون تفرقة - دأبت منذ توحيدها على يد الملك المؤسس - رحمه الله - على ترسيخ مبادئ الخير والنماء والسلام والتآلف والتعاون بين شعوب ودول العالم، ومد يد العون والدعم والمساعدة لكل إنسان محتاج بكل حيادية للاضطلاع بمسؤوليتها تجاه الأزمات الإنسانية والحد من آثارها على شعوب العالم».

وأكد أهمية تعزيز الجهود الدولية المبذولة لضمان استمرار تقديم الدعم للأردن ومساندته للقيام بدوره الإنساني المهم والحيوي، وليأتي مركز الملك سلمان للإغاثة كشكل من أشكال التعاون الثنائي بين البلدين في هذا الجانب.