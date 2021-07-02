شكرا لقرائتكم خبر عن فرز متأهلي «الحج».. ورسائل نصية للمنطبق عليهم الشروط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحاج والمعتمرين م. هشام سعيد أن الوزارة تعمل على فرز المتأهلين وإرسال رسائل نصية لمن انطبقت عليهم جميع المعايير الصحية والشروط والضوابط.

وأوضح أن عدد الحجاج المسجلين في المرحلة الأولى بلغ 558 ألف طلب إلكتروني تقدم بها المواطنون والمقيمون داخل المملكة؛ حيث بلغت نسبة الذكور منهم 51% بينما نسبة الإناث بلغت 49%، مبينًا أن معالجة الطلبات تمت خلال عشرة أيام عمل من خلال مركز بيانات الحج والعمرة، الذي يعمل به كوادر سعودية شباب وفتيات تم تأهيلهم وتدريبهم.

وأكد أن الوزارة تعمل منذ سنوات على تطبيق المسار الإلكتروني للتسجيل في الحج والعمرة، حيث تقوم بعمليات تطويرية بشكل مستمر سعيًا لتطوير إستراتيجية الوزارة في استخدام التقنيات، لافتًا الانتباه إلى أنها ارتكزت على عدد من المعايير الصحية التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة وتمت برمجتها في المسار الإلكتروني من خلال التنسيق وإقامة ورش العمل بشكل دائم مع جميع الجهات ذات العلاقة. ودعا الحجاج إلى مراعاة جميع الاشتراطات والاحترازات الصحية حفاظًا على سلامتهم.