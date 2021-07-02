شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة وبلدي الأحساء يبحثان خطوات «الوصول الشامل وكود البناء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحثت وكالة البلدية بأمانة محافظة الأحساء، ولجنة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس البلدي، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في تفعيل الخطوات التنفيذية التكاملية، وصولًا لهدف أسمى بأن تكون الأحساء صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تمكينهم من الوصول لكافة المواقع والمرافق العامة «الوصول الشامل»، خاصةً في ظل تطبيق «كود البناء السعودي»، والذي يؤكد الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات، وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات م. محمد المغلوث أن الأمانة تسعى وبشراكة تكاملية مع المجلس البلدي إلى تعزيز الخطوات الإجرائية في تدعيم الآليات المتعلقة بنظام الوصول الشامل وأدلته الإرشادية، منوهًا إلى أن اللقاء شمل عددًا من النقاط، منها ضمان تطبيق معايير الوصول الشامل ضمن اشتراطات إصدار تراخيص الأنشطة للمنشآت الجديدة، وتحديد محاور حيوية لتطبيق أسس الوصول الشامل في كل محور، ويتم ذلك وفق مراحل محددة، ومواصلة تأهيل المنشآت التابعة للأمانة، وكذلك المرافق العامة، وأرصفة الطرقات لتطبيق النظام.

من ناحيته، قال عضو المجلس البلدي رئيس لجنة ذوي الإعاقة م. فهد الملحم: إن اللقاء ناقش خطوات التفعيل المباشر للإزالة الفورية لبعض المُنحدرات غير المطابقة للاشتراطات واللوائح، وكذلك تنفيذ ورش عمل لتأهيل المراقبين على تطبيق معايير الوصول الشامل، وإطلاق برامج توعوية وتثقيفية بأهمية الوصول الشامل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.