الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

الفقيه: الفياجرا دواء ولا ضرر للمقويات الجنسية على صحة القلب

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر د. محمد الفقيه استشاري جراحة القلب، من خطورة بعض الأمراض والسلوكيات السلبية في الإصابة بمضاعفات تصلب الشرايين.

وقال الفقيه، خلال استضافته ببرنامج “الليوان”، مع الإعلامي عبدالله المديفر : “إن الكوليسترول والتدخين والسكر والضغط هم السبب الرئيس لمرض تصلب الشرايين”.

القاتل الصامت

وتابع د. الفقيه: “أن ضغط الدم قاتل صامت، لا يحسّ به الإنسان، وعدو لدود للشرايين والقلب، وهذا ما يجب أن يحرص عليه مريض ضغط الدم.

كما حذر الفقيه من خطورة الخمور، وقال “إن عبارة القليل من النبيذ مفيد، نصف حقيقة، والحقيقة الكاملة هي أن النبيذ يرفع ضغط الدم، ويضر بعضلة القلب”.

المقويات الجنسية

وعن الفياجرا والمقويات الجنسية ومدى خطورتها قال إن الفياجرا أصلًا دواء للقلب، ولا ضرر مباشر لـ “المقويات الجنسية” على صحة القلب.



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