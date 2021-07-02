الصحة: إعطاء أكثر من 18 مليون جرعة لقاح كورونا بالسعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة، أن أكثر من (18,000,000) جرعة من لقاح كورونا أعطيت حتى الآن، عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم، في جميع مناطق المملكة.

مستجدات كورونا بالمملكة

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1534) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1487) حالة.

كما تم تسجيل (13) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (489126) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (469120) حالة.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.



شارك الخبر