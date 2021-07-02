هذا أهم عنصر غذائي يحتاجه الجميع ولا ينتجه الجسم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح الدكتور ضياء حسين، الحاصل على دكتوراه الروماتيزم من بريطانيا، أن أهم عنصر يحتاجه الكبار والصغار هو الكالسيوم، لافتًا إلى أن الجسم لا ينتج الكالسيوم، ولكن يجب الاعتماد على النظام الغذائي للحصول على الكالسيوم الذي يحتاجه جسم الإنسان وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم كمنتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي، خضراوات خضراء داكنة مثل اللفت والسبانخ والقرنبيط، فصولياء بيضاء، السردين، الخبز المدعم بالكالسيوم والحبوب ومنتجات الصويا وعصير البرتقال.

مصادر الكالسيوم و فيتامين D :

وبين أن الجسم يحتاج إلى فيتامين D لامتصاص الكالسيوم، وهذا يعني أن الشخص لن يستفيد بشكل كامل من النظام الغذائي الغني بالكالسيوم إذا كان يعاني من نقص فيتامين D، إذ يمكن الحصول على فيتامين D من بعض الأطعمة، مثل: السلمون وصفار البيض وبعض الفطر مثل الكالسيوم، كما تعد الشمس المشرقة هي أفضل مصدر لفيتامين D، فالبشرة تنتج بشكل طبيعي الفيتامين عند التعرض لأشعة الشمس، وبعض الحالات لا تنتج بشرتهم فيتامين D، لذلك قد تكون المكملات الغذائية ضرورية لتجنب النقص.

الإصابة بهشاشة العظام:

ولفت إلى نقص الكالسيوم، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية؛ إذ يزيد من خطورة الإصابة بهشاشة العظام، خدران أصابع القدمين، تشقق الأظافر، جفاف البشرة، مرض الكساح، انخفاض الكتلة العظمية، آلام المفاصل، كما يمكن أن يسبب انخفاض مستويات الكالسيوم الأرق أو النعاس، مع أعراض مثل التعب الشديد، الخمول، شعور عام بالبطء، نقص الطاقة، كما يمكن أن يتسبب الإرهاق المرتبط بنقص الكالسيوم أيضًا في الدوار والدوخة وضباب الدماغ، مما يؤدي إلى نقص التركيز والنسيان والارتباك.

انخفاض نسبة الكالسيوم:

وأكد الدكتور حسين، أنه عندما تنخفض نسبة الكالسيوم في جسم الإنسان، يعوض الجسم هذا النقص بسحب مخزون الكالسيوم الموجود بالعظام، وهو ما يعرضها للضعف والهشاشة، ولمنع حدوث ذلك، فإنه يجب تناول ما يعادل ألف ميليجرام من الكالسيوم يوميًا، لذا ينصح بتناول بعض أنواع الفواكه مثل الكيوي والبرتقال والتوت، كما تحتوي عليه الفاكهة المجففة مثل التمر والبرقوق والخوخ والمشمش والزبيب مع الحرص على تناول العصائر الطازجة.

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