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محمد بن مسعود - الدمام - تفتتح اليوم الجمعة مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة يورو 2020 حيث تقام مباراتان من العيار الثقيل على النحو التالي :
سويسرا - إسبانيا
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض على ملعب سان بطرسبورغ في روسيا.
ونجح منتخب سويسرا في إقصاء فرنسا من دور الـ16 لبطولة يورو 2020، بالفوز عليه (5-4) بركلات الترجيح، بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 3-3.
وجاء تأهل منتخب إسبانيا بعد تغلبه على كرواتيا بنتيجة (5-3)، في ثمن النهائي، في مباراة امتدت للوقت الإضافي .
بلجيكا - إيطاليا
تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض على ملعب اليانز ارينا في ميونيخ الألمانية.
واستطاع المنتخب الإيطالي تخطي النمسا بصعوبة في دور 16 بالفوز في الأشواط الإضافية بهدفين لهدف.
وتأهل المنتخب البلچيكي بعد أن تغلب على منتخب البرتغال في الدور ثمن النهائي بهدفٍ دون رد.بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا
02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 02:06 AMمواجهتان من العيار الثقيل في افتتاحية مباريات الدور ربع النهائي في "يورو 2020"
تفتتح اليوم الجمعة مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة يورو 2020 حيث تقام مباراتان من العيار الثقيل على النحو التالي :
سويسرا - إسبانيا
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض على ملعب سان بطرسبورغ في روسيا.
ونجح منتخب سويسرا في إقصاء فرنسا من دور الـ16 لبطولة يورو 2020، بالفوز عليه (5-4) بركلات الترجيح، بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 3-3.
وجاء تأهل منتخب إسبانيا بعد تغلبه على كرواتيا بنتيجة (5-3)، في ثمن النهائي، في مباراة امتدت للوقت الإضافي .
بلجيكا - إيطاليا
تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض على ملعب اليانز ارينا في ميونيخ الألمانية.
واستطاع المنتخب الإيطالي تخطي النمسا بصعوبة في دور 16 بالفوز في الأشواط الإضافية بهدفين لهدف.
وتأهل المنتخب البلچيكي بعد أن تغلب على منتخب البرتغال في الدور ثمن النهائي بهدفٍ دون رد.
، مواجهتان من العيار الثقيل في افتتاحية مباريات الدور ربع النهائي في "يورو 2020" ،
المصدر : الخليج 365
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