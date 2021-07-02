شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف موظف عن العمل بعدما تعدى على عامل في سوق الخضار بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة، مساء أمس الخميس، عن إيقاف موظف عن العمل بعدما تعدى على عامل في سوق الخضار.

وأصدرت الأمانة، بيانًا توضيحيًا تقول فيه، أنه: "إشارة إلى المقطع المتداول لتعدي موظف في إدارة سوق الفاكهة والخضار المركزي على أحد العاملين في السوق، فقد وجه أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي بإيقاف الموظف عن العمل في إدارة السوق وإحالته للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه" .

وأكدت أمانة جدة أن ما حدث مخالفة جسيمه لسياسة الأمانة، وبأن كل من يتجاوز النظام ستطبق بحقه الأنظمة.