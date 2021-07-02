شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: أكثر من 18 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء أكثر من 18,000,000 جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

⁧‎وفي السياق نفسه، دعت وزارة الصحة إلى أخذ الخطوة وتلقي اللقاح بعد التسجيل عبر تطبيق صحتي.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد أكد أن اللقاحات أسهمت في اختفاء أمراض كانت سببًا في وفاة الملايين، لافتًا إلى أن اللقاحات المضادة لكورونا ستجعل الفيروس من الماضي.

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