شكرا لمتابعة خبر عن لا يوجد رصيد تنقذ مواطناً من عملية احتيال بمبلغ 10 آلاف ريال . والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

انقذ عدم توفر رصيد بالحساب البنكي لمواطن من التعرض لعملية نصب وإحتيال .

وسرد المواطن معزي بن عايد العنزي من سكان محافظة الخفجي ل ( صدى ) عن نجاته من عملية احتيال تعرض لها قبل أسبوعين.

وحول تفاصيل الواقعة يتحدث العنزي قائلاً وصلتني رسالة نصية تحمل شعار البريد السعودي مفادها بإن لديك شحنة ولابد من الدخول للرابط المدون بالرسالة لإكمال إجراءات أستلام الشحنة .

فقمت بسؤال البنات عن هل قمن بالشراء من المواقع الإلكترونية وجاءت الإجابة بنعم لاستبعد ان يكون هاكرز وأقوم بإكمال تسديد رسوم البريد وهو ريال ونصف تقريباً حسب ما ورد في الرسالة بعد ان قمت بالتسديد من بطاقة مدى ليس فيها سوى رصيد 10 ريال وكان ضمن الطلبات رقم بطاقة مدى وايضاً الرقم المكون من 3 أرقام من الخلف .

ويواصل العنزي وصلتني رسالة من البنك تفيد برفض عملية شراء بمبلغ 9980 ريال لعدم توفر رصيد كاف .

عندها ادركت فعلاً باني نجوت من عملية هاكرز وقمت مباشرة في اليوم التالي بمراجعة البنك وطلب الغاء البطاقة واستخراج بطاقة جديدة .

وحذر المواطن / معزي العنزي من الانسياق خلف اي طلب لمعلوماتك البنكية من اي جهة .

طالباً من المتسوقين عبر الإنترنت عدم دفع اي مبالغ الا عند الاستلام فقط فهو الحل الآمن لعدم الوقوع تحت طائلة عصابات الهاكرز وغيرهم مستشهداً بالعديد من القصص التى أستهدفت أبرياء في المملكة وخارجها .