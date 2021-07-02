شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تتقدم إلى المستوى الثاني في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، أن المملكة تقدمت إلى المستوى الثاني في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأكد متحدث وزارة الموارد البشرية، على تقدم المملكة للمستوى الثاني في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لتصنيف الدول في هذا المجال.

وقال أن ذلك جاء نتيجة جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال عدد من الاصلاحات الهامة في سوق العمل، وعبر سياساتها ومبادراتها وبرامجها لتوفير بيئة عمل تدعم حماية حقوق العمالة.