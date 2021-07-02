العقيل: 3 فرص لكل عامل لاجتياز اختبار الفحص المهني

الرياض - محمد عبدالله - قال المهندس سعد العقيل؛ مدير برنامج الفحص المهني، إن البرنامج يستهدف اختبار أكثر من مليون و٧٠٠ ألف عامل في المرحلة الأولى من البرنامج، وفحص المهنيين في ١٠٩٩ مهنة حرفية.

وأضاف «العقيل» لقناة «العربية»، أن الاختبار يتكون من جزء نظري وعملي ويتم تقييم العامل وفق الاختبارين ويمنح كل عامل 3 محاولات لاجياز الاختبار بشكل عام.

وينقسم الاختبار -بحسب العقيل- إلى قسمين: قسم رئيسي ويشكل 80% للتأكد من إمكانية اداء العامل للمهنة، وتم تخصيص 20% بشأن إلمام العامل بالسلامة المهنية؛ لتقليل الخسائر.

واستكمل مدير البرنامج: بدأت اليوم المرحلة الإلزامية بشأن المنشآت العملاقة (التي لديها أكثر من 3 آلاف عامل) ببرنامج الفحص المهني تطبيقا للقرار الوزاري المتمثل في تطبيق الاختبارات النظرية والعملية على جميع العمالة المهنية المستهدفة.

وتابع: بدأ البرنامج اليوم في مهنتي الكهرباء والسباكة ويندرج تحتها 107 مهن تخصصية.