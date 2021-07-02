غرفة المجمعة تعقد ورشة عمل لمناقشة الطاقة الشمسية بسدير

‏افتتح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المجمعة المهندس طارق بن محمد الحيدري مساء أمس، ورشة عمل بعنوان «مدينة سدير للطاقة الشمسية فرصٌ بعشرات الملايين» وذلك بمقر الغرفة.

وقد ناقشت الورشة التي شهدت حضور نائب رئيس الغرفة فهد البديري، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمشروع سدير للطاقة الشمسية يحيى الخشي، ووفدٌ من شركة لارسن أند تبرو وعدد من المهتمين والمستثمرين بمجال الطاقة.

وقد انطلقت الورشة بكلمة ترحيبية بالحضور من رئيس المجلس بين خلالها بأن المملكة تعيش تنمية هائلة في مختلف الاتجاهات، ومنها الجانب الاقتصادي تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن ذلك الاهتمام بالطاقة الشمسية التي كانت البداية بتدشين سمو ولي العهد لمشروع سكاكا للطاقة الشمسية.

وقال الحيدري: تمتاز محافظة المجمعة بموقعها الإستراتيجي الأهم حيث تعتبر حلقة وصل بين الكثير من المناطق الرئيسية، لذلك فهي تكتسب مزايا نسبية مشجعة على الاستثمار واستغلال ما تحظى به من فرص عديدة ومن ذلك مشروع مدينة سدير للطاقة الشمسية الذي يعتبر أهم وأكبر مشاريع الطاقة الشمسية بالعالم.

بعد ذلك طرح المدير التنفيذي للمشروع مزايا المشروع، والتي يأتي منها موقعه الهام على طريق الرياض السريع، مع مساحة تصل إلى ستة وثلاثين كيلو مترا مربعا بتقنية خلايا شمسية إضافة ً إلى تتبع أحادي المحور.

واشتمل العرض المرئي الذي قدمه المدير التنفيذي على تبيان مراحل المشروع الثلاث، والربط بشبكة كهرباء عملاقة و الطاقة الإنتاجية التي تبلغ ألف وخمسمائة ميجاوات للثلاث مراحل، مع وجود الكميات الرئيسية مثل عشرين ألف كيلو متر كيابل و سبعة وثلاثين ألف متتبع شمسي، و ثلاثة ملايين لوح شمسي مع معدات لوجستية مختلفة.