ضبط قائد مركبة عكس الاتجاه بخميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

متابعات الخليج 365 - خميس مشيط

أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد مركبة عكس الاتجاه في خميس مشيط، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

ضبط قائد المركبة

وعلق المرور السعودي، على مقطع فيديو أرسله مغرد وثق من خلاله المخالفة: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة”.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه تم إحالة قائد المركبة المخالف للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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