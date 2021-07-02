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في مقطع متداول.. موظف يعتدي على عامل بسوق الخضار المركزي بجدة

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محمد بن مسعود - الدمام - "التركي" وجه بإيقافه والتحقيق معه وتطبيق النظام بحقه

كشفت أمانة محافظة جدة عن ملابسات المقطع المتداول الذي احتوى على تعدي موظف في إدارة سوق الفاكهة والخضار المركزي، على أحد العاملين في السوق مساء أمس الخميس.

ووجه أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، بإيقاف الموظف بإدارة السوق عن العمل، وإحالته للتحقيق، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت أمانة محافظة جدة أن ما حدث يعد مخالفة جسيمه لسياسة الأمانة، مشيرة بأن كل من يتجاوز النظام ستطبق بحقه الأنظمة.

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02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 12:44 AM

"التركي" وجه بإيقافه والتحقيق معه وتطبيق النظام بحقه

في مقطع متداول.. موظف يعتدي على عامل بسوق الخضار المركزي بجدة
عبدالله الراجحي

كشفت أمانة محافظة جدة عن ملابسات المقطع المتداول الذي احتوى على تعدي موظف في إدارة سوق الفاكهة والخضار المركزي، على أحد العاملين في السوق مساء أمس الخميس.

ووجه أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، بإيقاف الموظف بإدارة السوق عن العمل، وإحالته للتحقيق، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت أمانة محافظة جدة أن ما حدث يعد مخالفة جسيمه لسياسة الأمانة، مشيرة بأن كل من يتجاوز النظام ستطبق بحقه الأنظمة.

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، في مقطع متداول.. موظف يعتدي على عامل بسوق الخضار المركزي بجدة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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