محمد بن مسعود - الدمام - بلغ سعر تسوية خام غرب تكساس الوسيط 75.23 دولاراً للبرميل سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم بنحو 2% إثر ارتفاع الطلب العالمي على الوقود. وجرت تسوية خام برنت عند 75.84 دولاراً للبرميل، بزيادة 1.22 دولار بما يعادل 1.6%. وبلغ سعر تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.23 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 1.76 دولار أو 2.4%. أسعار النفط 02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 12:42 AM بلغ سعر تسوية خام غرب تكساس الوسيط 75.23 دولاراً للبرميل أسعار النفط تصعد بنحو 2% مدعومةً بارتفاع الطلب العالمي على الوقود أسعار النفط تصعد بنحو 2% مدعومةً بارتفاع الطلب العالمي على الوقود سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم بنحو 2% إثر ارتفاع الطلب العالمي على الوقود. وجرت تسوية خام برنت عند 75.84 دولاراً للبرميل، بزيادة 1.22 دولار بما يعادل 1.6%. وبلغ سعر تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.23 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 1.76 دولار أو 2.4%. الكلمات المفتاحية ، أسعار النفط تصعد بنحو 2% مدعومةً بارتفاع الطلب العالمي على الوقود ،

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