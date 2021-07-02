، شاحنة محملة بالإسمنت تقتحم جدار منزل بالطائف وتسقط جزءاً منه ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفاجأ قاطنو أحد المنازل بحي الوسام 2 بمحافظة الطائف، صباح الخميس، باقتحام شاحنة محملة بالإسمنت جدار منزلهم وسقوط جزء منه، بعد سماعهم صوت الاصطدام، وأنقذتهم العناية الإلهية بعدم وجودهم في فناء المنزل.

وتفصيلاً، استيقظ قاطنو المنزل على صوت اصطدام الشاحنة المحملة بالإسمنت وسقوط جزء منه دون وقوع إصابات.

وتواصلت "الخليج 365" مع صاحب المنزل المواطن محمد الثبيتي الذي قال إنه عند الساعة 6 صباحاً استيقظت على صوت الحادث، وقمت لأرى ما الذي حدث لأتفاجأ بهدم جزء من جدار منزله بعد اصطدام الشاحنة، والحمدلله لم يكن أحد في فناء المنزل حيث جاء الارتطام بالقرب من أجزاء مراجيح للأطفال.

وكشف الثبيتي أنه بعد مشاهدة الحادث وسلامة الجميع منه تنازلت عن قائد الشاحنة.