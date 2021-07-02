02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 12:41 AM

شاهد.. "المياه الوطنية" تتفاعل مع "الخليج 365" وتوجه بإصلاح تسرب بأحد "الخطوط" بمكة

تفاعلت شركة المياه الوطنية مع تقرير "الخليج 365" بعد ساعات من نشره بعنوان "مكة.. تسريب مياه يشوّه طرقًا بالشرائع ومطالبات بتكثيف دور الرقابة".

وحضرت فرق الصيانة للموقع، وتولت إصلاح الضرر في الشارع، حيث اتضح أنه كسر في أحد خطوط المياه لأحد العملاء.

وكان تقرير "الخليج 365" تناول تسربًا للمياه في الموقع مساء اليوم في أحد الشوارع بمخطط 7 بالشرائع.‏‫

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