شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة عالمية.. انطلاق مهرجان «أفلام السعودية» بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق مهرجان أفلام السعودية في دورته السابعة بتنظيم من جمعية الثقافة والفنون بالدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، بحضور نخبة من صنّاع الأفلام والنجوم المحليين والخليجيين والعالميين.

ويأتي مهرجان أفلام السعودية، الذي سيستمر على مدى 7 أيام في مواقع متعددة بمركز "إثراء"، ليعرض باقة من الأفلام التي تصل إلى 36 فيلمًا سعوديًا، و21 فيلمًا خليجيًا، وذلك تعزيزًا للترابط الفكري والمعرفي

ويقدم المهرجان 4 ورش تدريبية، في المجال السينمائي، و3 ندوات ثقافية، بالإضافة لنشر 6 كتب سينمائية، وتدشين "سوق الإنتاج" لأول مرة والذي ويضم 24 شركة إنتاج محلية وعربية وعالمية، و37 برنامجاً سينمائياً على مدار 24 ساعة عبر الانترنت لمدة 7 أيام.

كما كرم المهرجان شخصيتين سينمائيتين رائدتين، في مجال الإنتاج السينمائي وهما، الكاتب السينمائي والناقد والمخرج والمنتج السعودي، ورئيس الإنتاج السابق في المعهد البريطاني للأفلام (BFI)، مأمون حسن، والمخرج والمنتج البحريني والرائد في صناعة الأفلام، الدكتور بسام الذوادي.