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الأمن العام: احذروا التعامل مع إعلانات الحج الوهمية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

الأمن العام: احذروا التعامل مع إعلانات الحج الوهمية

سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق أصحابها

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها، مؤكدًا أن الجهات الأمنية تتابع ما ينشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق أصحابها.

التسجيل عبر المسار الإلكتروني

وأوضح العميد الشويرخ أن وزارة الحج والعمرة أعلنت الوسيلة النظامية للتسجيل في حج هذا العام، هو المسار الإلكتروني الذي تتم فيه عمليات الترشح بالقبول آليًا، ومن خلال المسار يتم استعراض تسجيل شركات الحج النظامية ويستطيع المتأهل للحج التعرف عليها عبر رابط وزارة الحج التالي: ‏https://localhaj.haj.gov.sa .

الأمن العام: احذروا التعامل مع إعلانات الحج الوهمية - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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