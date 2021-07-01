القمر يصل لحظة التربيع الأخير منتصف الليل بتوقيت المملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

متابعات الخليج 365 - واس

يصل القمر لحظة التربيع الأخير هذا الشهر اليوم الخميس عند الساعة 12:10 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة ( 09:10 مساء بتوقيت غرينتش) ويكون قطع ثلاثة أرباع مداره حول الكرة الأرضية.

ويشرق قمر التربيع الأخير وسيبقى يزين السماء لبقية الليل وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء مائلا باتجاه الجنوب بالتزامن مع بداية شروق شمس الجمعة وهي فرصة مثالية للتصوير.

الاقتران والتربيع

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, أن القمر يدور حول كوكبنا مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران والتربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى الاقتران مره كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .

التربيع الأخير

وأفاد بأن فترة التربيع الأخير والتي يظهر فيها نصف القمر مضاء ونصفه الأخر مظلم تعتبر الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وأشار أبو زاهرة إلى أنه وخلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء إلى أن يرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر ذو الحجة.

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