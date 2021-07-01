الأوقاف المصرية تقدم درعها لوزير الشؤون الإسلامية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-01

متابعات الخليج 365 - جدة

سلّم معالي وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الشقيقة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، درع الأوقاف المصرية لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نظير جهوده في تجديد فهم الخطاب الديني ونشر الوسطية والاعتدال وشجاعته في التصدي للجماعات المتطرفة.

نشر الوسطية والاعتدال

جاء ذلك عقب مراسم توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية مع وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية في مجالات الشؤون الإسلامية، وأقيم اليوم الخميس في فندق الريتز كارلتون بجدة.

من جانبه عبّر الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن سعادته وفخره بهذه التكريم من معالي وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور محمد مختار جمعة، واصفًا التقدير والإهداء بغير المستغرب على أهل مصر الذين عرفوا بالكرم والعطاء، سائلًا الله للمملكة ولجمهورية مصر العربية الرخاء والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للبلدين.

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