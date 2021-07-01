«نور الرياض» يدخل جينيس بالمنارة والنجمة

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ويتألف عمل (المنارة) للفنانة كارولينا هالاتك من 272,160 مصباحا من نوع LED، أضاءت مدينة الرياض، ونالت إعجاب زوار مركز الملك عبدالعزيز التاريخي خلال المدة من 18 مارس إلى 3 أبريل 2021م.
كما سجل عمل الفنان كورت فيرمولين (النجمة المتحركة) رقما قياسيا عالميا في الموسوعة، كألمع زخرفة معلقة في العالم، حيث صنع باستخدام 1.2 مليون مصباح علقت على ارتفاع 256 م ببرج المملكة، شاهدها سكان وزوار مدينة الرياض خلال مدة الاحتفال.
وكان معرض (نور على نور) قد اختتم فعالياته كآخر الفعاليات التي انطلقت مع بداية احتفال نور الرياض بتاريخ 18 مارس، حيث انطلق المعرض في مركز الملك عبدالله المالي (KAFD) متعقبا فنون الضوء منذ ستينيات القرن الماضي، وضم أعمالا لنخبة من الفنانين السعوديين والعالميين، حيث كان المعرض جزءا من احتفال نور الرياض الذي ضم أعمالا انتشرت في أرجاء المدينة، وانتهى عرضها بتاريخ 3 أبريل.
يشار إلى أن احتفال نور الرياض جاء تحت شعار (تجمعنا سماء واحدة) وضم أكثر من 60 فنانا من أكثر من 20 دولة، وقدم تجربة ملهمة ثقافية وإنسانية لسكان وزوار مدينة الرياض الذي قدموا من مختلف أنحاء المملكة وخارجها، وذلك من خلال الجولات والعروض الموسيقية والسينمائية واللقاءات الافتراضية وورش العمل والأنشطة العائلية التي أقيمت في 13 موقعا مختلفا في أرجاء المدينة، كما أتاح الاحتفال الفرصة لأكثر من 200 متطوع للدخول في المجال الإبداعي واكتساب الخبرة المهنية، وحضر الاحتفال أكثر من 300,000 شخص، وزار معرض (نور على نور) أكثر من 12,000 زائر، وأبدى نحو 93 بالمائة من الزوار رضاهم وإعجابهم بما شاهدوه من أعمال فنية وإبداعية.
احتفال نور الرياض:
- جاء تحت شعار «تجمعنا سماء واحدة».
- ضم نحو 60 فنانا من أكثر من 20 دولة.
- قدم تجربة ملهمة ثقافية وإنسانية لسكان وزوار مدينة الرياض من خلال الجولات والعروض الموسيقية والسينمائية والأنشطة العائلية.
- أقيم في 13 موقعا مختلفا في أرجاء المدينة.
- أتاح الاحتفال الفرصة لأكثر من 200 متطوع للدخول في المجال الإبداعي.
- حضر الاحتفال أكثر من 300,000 شخص.
- زار معرض «نور على نور» نحو 12,000 زائر.
- أبدى نحو 93 % من الزوار رضاهم وإعجابهم بما شاهدوه من أعمال فنية وإبداعية.
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