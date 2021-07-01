عسير الطبيعة.. تمنح المصطافين رحلة الصعود إلى الأعلى

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متعة بصرية
تقترب من تكوينك وبدايتك في كل مرة تلمس الطين والخضرة، تتأمل في الطريقة التي يتكيف فيها الإنسان مع الطبيعة، ويوظفها لتكون في صفه، وستجد أن منطقة عسير تكتنز بالكثير من الأماكن التي تمنحك شعورا بالذهول المتواصل، التخطيط الجيد يقلص ويختصر البحث، ويساعد على التعرف على الأماكن قبل زيارتها؛ لأن كل شبر فيها يحمل بعدا تاريخيا ودلالة ثقافية ومتعة بصرية.
الطبيعة في عسير والإنسان كل منهم يشبه الآخر، كل منهم لديه ما يقوله ويسرده، لذلك كن مستعدا للخدر والإنصات للقصص، اكتشف فتنة التفاصيل ومذاق اللهجة، لاحظ انعكاس المكان على الملامح والبيوت والترحاب، عش اللحظة والحالة؛ لأنك صرت جزءا من الطبيعة.
شعور المغامرة
وتأكد أنك ستقضي أغلب الوقت في الخارج تستمتع بالطبيعية المرتبطة بالأرض والهواء، تركض مع الجو الذي كلما صعدت إلى قمة زاد برودة، وانتظر المطر؛ لأنه متوقع هطوله على مدار اليوم. وحتى لا يعيقك شيء أمام شعور المغامرة القادم تأكد من جلبك لكل الأدوات المناسبة للتسلق والمشي الجبلي، ولا تنس بأن في كل مكان حكاية، في كل جانب مساحة انغماس في الطبيعة وموعد مع الارتواء.
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