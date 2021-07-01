شكرا لقرائتكم خبر أمسية تناقش الرواية التاريخية بين سرد الواقع وتخيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت مبادرة (بيت الرواية) أمس الأول أولى أمسيات المجموعة القرائية، حيث ناقشت الروائية والكاتبة الصحفية الدكتورة زينب الخضيري مع الروائي عادل الدوسري وبحضور عدد من القراء والقارئات موضوع (الرواية التاريخية بين سرد الواقع وتخيله والإنسان التاريخي).

وتناولت الأمسية استعراضا لعدد من الروايات التاريخية ومناقشتها مثل: (الرياض - نوفمبر 90 لسعد الدوسري، ثلاثية غرناطة لرضوى عاشور، وردة لصنع الله إبراهيم، مسرى الغرانيق في مدن العقيق لأميمة الخميس)، حيث تهدف المجموعة القرائية التابعة لبيت الرواية إلى خلق حالة قرائية شبابية مكثفة للرواية، ذات مستوى عال من الفهم والمسؤولية الفكرية والأدبية والثقافية، والقدرة على النقد واستكشاف النصوص ومساءلته، تعميق الوعي بأهمية قراءة الرواية –تحديدا- كضرورة قرائية لجنس أدبي له دور هام ومؤثر في الحياة العامة، تطوير استراتيجيات القراءة وطرق استكشاف النصوص الروائية، وفهم التمثلات الرمزية في الخطاب الروائي، تسليط الضوء على الروايات ودورها في إثارة الأسئلة والجدل الفكري، وطرح الأفكار الفلسفية والوجودية والقضايا الأكثر حساسية كالقضايا الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية، كمحاور قابلة للنقاش والتداول الأدبي، نقد النص الروائي ومراجعة تقنياته السردية وخلق زوايا متعددة لرؤية النص والتفاعل الحيوي معه عبر مؤثرات الاندماج السردي والمزج المفاهيمي والفهم النفسي للرواية، تعزيز الفهم والوعي الثقافي والأدبي من خلال استقراء الروايات ومساءلة أفكارها وقضاياها.

وأكد عادل الدوسري في ختام استعراضه أن للتاريخ عدة وجوه، ونحن نقرأ كافة الوجوه من موقف محايد، إن كان ثمة متسع للحياد.