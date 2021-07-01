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«واحتنا خضراء» مبادرة بيئية لإزالة التشوهات البصرية بمزارع القطيف

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- بواسطة أيمن الوشواش - لإزالة الأنقاض الزراعية والتشوهات البصرية بمزارع واحة القطيف، وإنشاء أول مزرعة نموذجية مخصصة للزوار وبيع المنتجات الزراعية المحلية المحافظة وممارسة الأنشطة الحرفية والفنية فيها، أطلقت لجنة المزارع في محافظة القطيف بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية أمس، مبادرة بيئية بعنوان (واحتنا خضراء) وذلك دعما للمزارعين والباعة الجائلين.

وتتضمن المبادرة التي شارك فيها أكثر من 90 متطوعا، قص وإزالة التشوهات الزراعية والبصرية في المزارع والطرق الزراعية والتخلص من الأحراش والحشائش في المناطق الزراعية، وذلك للتقليل من حوادث الحريق في مواقع تجمع المخلفات والمزارع المهملة في المحافظة.

كما تشمل المبادرة تنفيذ حملة توعوية وتثقيفية في مجال الزراعي، وتعزيز الانتماء والحس الوطني، وتوسيع دائرة الوعي البيئي، ونشر ثقافة التطوع، والمساهمة في خدمة المجتمع والمحافظة على الواحة الزراعية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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