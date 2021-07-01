«واحتنا خضراء» مبادرة بيئية لإزالة التشوهات البصرية بمزارع القطيف

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وتتضمن المبادرة التي شارك فيها أكثر من 90 متطوعا، قص وإزالة التشوهات الزراعية والبصرية في المزارع والطرق الزراعية والتخلص من الأحراش والحشائش في المناطق الزراعية، وذلك للتقليل من حوادث الحريق في مواقع تجمع المخلفات والمزارع المهملة في المحافظة.
كما تشمل المبادرة تنفيذ حملة توعوية وتثقيفية في مجال الزراعي، وتعزيز الانتماء والحس الوطني، وتوسيع دائرة الوعي البيئي، ونشر ثقافة التطوع، والمساهمة في خدمة المجتمع والمحافظة على الواحة الزراعية.
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