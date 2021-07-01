شكرا لقرائتكم خبر «واحتنا خضراء» مبادرة بيئية لإزالة التشوهات البصرية بمزارع القطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإزالة الأنقاض الزراعية والتشوهات البصرية بمزارع واحة القطيف، وإنشاء أول مزرعة نموذجية مخصصة للزوار وبيع المنتجات الزراعية المحلية المحافظة وممارسة الأنشطة الحرفية والفنية فيها، أطلقت لجنة المزارع في محافظة القطيف بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية أمس، مبادرة بيئية بعنوان (واحتنا خضراء) وذلك دعما للمزارعين والباعة الجائلين.

وتتضمن المبادرة التي شارك فيها أكثر من 90 متطوعا، قص وإزالة التشوهات الزراعية والبصرية في المزارع والطرق الزراعية والتخلص من الأحراش والحشائش في المناطق الزراعية، وذلك للتقليل من حوادث الحريق في مواقع تجمع المخلفات والمزارع المهملة في المحافظة.

كما تشمل المبادرة تنفيذ حملة توعوية وتثقيفية في مجال الزراعي، وتعزيز الانتماء والحس الوطني، وتوسيع دائرة الوعي البيئي، ونشر ثقافة التطوع، والمساهمة في خدمة المجتمع والمحافظة على الواحة الزراعية.