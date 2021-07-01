تحديد ديسمبر موعدا لترشيحات مبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية»

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واعتمدت الوزارة ديسمبر موعدا ثابتا في كل عام لبدء استقبال الترشيحات في كل دورة من دورات مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية، وتتضمن مسارات المبادرة 14 جائزة ثقافية تمنح بشكل دوري لأهم الإنجازات الثقافية التي يحققها الأفراد السعوديون أو المؤسسات الثقافية الناشطة في المملكة.
وكانت وزارة الثقافة أطلقت مبادرة (الجوائز الثقافية الوطنية) ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، وذلك للاحتفاء بالمنجزات والمساهمات الثقافية للأفراد والمجموعات والمؤسسات في مختلف القطاعات الثقافية. وقدمت الوزارة الدورة الأولى من المبادرة في يونيو 2020م، وتوجت الفائزين بجوائزها في حفل أقيم في قصر الثقافة بحي السفارات بالرياض في أبريل الماضي.
14 جائزة بمسارات المبادرة:
- شخصية العام الثقافية
- الثقافة للشباب
- المؤسسات الثقافية
- الأفلام
- الأزياء
- الموسيقى
- التراث الوطني
- الأدب
- المسرح والفنون الأدائية
- الفنون البصرية
- فنون العمارة والتصميم
- فنون الطهي
- النشر
- الترجمة
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