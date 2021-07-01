شكرا لقرائتكم خبر تحديد ديسمبر موعدا لترشيحات مبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الثقافة عن بدء أعمال الدورة الثانية من مبادرة (الجوائز الثقافية الوطنية)، حيث ستباشر اللجان العاملة نشاطها لوضع التصورات الخاصة بالترشيحات وفق المسارات المقررة للجوائز، على أن تبدأ مرحلة استقبال الترشيحات من عموم الجمهور والمجتمع الثقافي في ديسمبر المقبل من خلال المنصة الالكترونية المخصصة.

واعتمدت الوزارة ديسمبر موعدا ثابتا في كل عام لبدء استقبال الترشيحات في كل دورة من دورات مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية، وتتضمن مسارات المبادرة 14 جائزة ثقافية تمنح بشكل دوري لأهم الإنجازات الثقافية التي يحققها الأفراد السعوديون أو المؤسسات الثقافية الناشطة في المملكة.

وكانت وزارة الثقافة أطلقت مبادرة (الجوائز الثقافية الوطنية) ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، وذلك للاحتفاء بالمنجزات والمساهمات الثقافية للأفراد والمجموعات والمؤسسات في مختلف القطاعات الثقافية. وقدمت الوزارة الدورة الأولى من المبادرة في يونيو 2020م، وتوجت الفائزين بجوائزها في حفل أقيم في قصر الثقافة بحي السفارات بالرياض في أبريل الماضي.

14 جائزة بمسارات المبادرة:

