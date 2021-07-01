بحث معوقات ربط العنوان الوطني مع الخرائط العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى خلال اجتماعها عن بعد برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، وبمشاركة رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور آنف أبانمي، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للخدمات البريدية اللوجستية المهندس خالد البكري، وعدد من مسؤولي المؤسسة، تقرير الأداء السنوي لمؤسسة البريد للعام المالي 1441/1442هـ.

واستعرض الاجتماع عددا من المحاور التي تناولها التقرير السنوي في مقدمتها استراتيجية «مقدام» التي أطلقت منتصف 2019م، وأهم مؤشرات الأداء، ومستوى التقدم في تحقيقها لعام 2020م، والمدة الزمنية للخطة الاستراتيجية الحالية، ومعوقات ربط العنوان الوطني مع الخرائط العالمية، كما بحثت اللجنة المرحلة التي وصلت إليها المؤسسة نحو التخصيص، إضافة إلى العلامة التجارية «سبل» التي أطلقتها المؤسسة منذ فترة وجيزة، وعمل المؤسسة تجاه توحيد تصاميم ومواقع الفروع لتتماشى مع الاستراتيجية الموضوعة وتحقيق تطلعاتها في تحسين تجربة العميل.

كما ناقشت اللجنة ومسؤولو المؤسسة الخطة المستقبلية للمؤسسة في الاستفادة من العنوان الوطني وتطويره والتوسع فيه، وتسهيل عملية توصيل البعائث، وأهم المعوقات التي تحد من التوسع فيه وربطه مع الخرائط العالمية، كما جرى استعراض العمل القائم لتحقيق أعلى مستوى من خصوصية البيانات لتجنب الثغرات التي تحدد هوية صاحب العنوان.

ودرست أهم الخطط المستقبلية والمبادرات التي تنفذها المؤسسة والمتعلقة بكفاءة الإنفاق، والصعوبات المتمثلة في عدم استفادة بعض الجهات الحكومية من الخدمات البريدية واللوجستية المقدمة لها، والحلول المقترحة التي تراها المؤسسة لتشجيع الجهات على الاستفادة من هذه الخدمات، وما مدى استفادة الجهات الحكومية المختلفة من العنوان الوطني للقيام بعملها وتقديم خدماتها، خصوصا خدمات الطوارئ.