شكرا لقرائتكم خبر 9 شركات لأرباب الطوائف تبدأ مرحلة جديدة بالعمل المؤسسي لخدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت مؤسسات أرباب الطوائف منظومة تحويلها إلى شركات مساهمة، عقب الانتهاء من انعقاد الجمعيات التأسيسية والتصويت على البنود لهذه الشركات التي حددتها وزارة الحج والعمرة، بمشاركة من المساهمين، وبتحقيق نسب عالية من الأصوات وسط الشفافية وتكافؤ الفرص والتركيز على عنصر الخبرة في شؤون خدمة ضيوف الرحمن، بما يرتقي لتطلعات القيادة الرشيدة، ضمن تجويد خدمات قطاع الحج والعمرة.

وشملت البنود المصوت عليها في الجمعية التأسيسية الأولى التحقق من الاكتتاب بكل أسهم الشركة، والوفاء بالحد الأدنى من رأس المال، وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم وفقا لأحكام النظام، وإقرار النصوص النهائية لنظام الشركة الأساس، على ألا تدخل التعديلات ما يخالف نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وأحكام نظام الشركات واللائحة التنفيذية بما لا يتعارض مع النظامين، إضافة إلى تعيين أول مراجع حسابات للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي الأول، والمداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة وإقراره.

فيما شملت الجمعية التأسيسية الثانية تعيين أعضاء مجلس الإدارة 4 خبراء حج و4 خبراء تخصصات موارد بشرية وشؤون قانونية واستراتيجية واستثمار.

وأكد رؤساء مجالس إدارات مؤسسات مطوفي الحجاج أن التحويل يصب في مصلحة تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإعطاء الشركة الفرصة لتوسيع أنشطتها الاستثمارية، من خلال تعيين كفاءات إدارية وخبرات عملية تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف هذا التحول المؤسسي، لافتين إلى هذا التحول يعد خطوة رئيسة في مسيرة التأسيس بما يدل على وعي المساهمين وتفاعلهم الإيجابي ورغبتهم في المحافظة على هذه الكيانات وأن تتخذ الشكل النظامي الذي يواكب التغيرات المستقبلية ويسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والرقي بخدمة ضيوف الرحمن.

وأشاروا إلى أن التحول المؤسسي يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتعزيز الفاعلية في العمل الإداري ورفع كفاءة الأداء، وتفعيل دور المساهمين لتحسين جودة الخدمات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في المحافظة على حقوق المساهمين وتنمية موارد الشركات من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ورفع مستوى الشفافية مع المساهمين.