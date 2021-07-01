الترشح لانتخابات طائفة محلات الذهب والمجوهرات بالمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت أمانة المدينة المنورة في مرحلة استلام طلبات الترشح لانتخابات طائفة محلات (الذهب والمجوهرات)، والتي تستمر حتى الـ18من ذي الحجة المقبل. وبينت الأمانة أن طلبات الترشح تقدم إلى لجنة انتخاب رؤساء المهن بوكالة شؤون البلديات الفرعية والضواحي بمقر الأمانة، تمهيدا لموعد إجراء الانتخابات المقرر في الـ23 من ذي الحجة لاختيار رئيس ونائب طائفة محلات الذهب والمجوهرات التي تشمل مهامهم تمثيل الحرفة لدى الجهات الرسمية، وتبليغهم بالتعليمات والإجراءات الصادرة من الجهات الحكومية وأمانة المنطقة ومتابعة تنفيذها، والرقابة على أفراد الحرفة لمنع أساليب الخداع والغش.



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