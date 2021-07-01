23 ألف طالب وطالبة يستفيدون من تعزيز التعايش المجتمعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاد 23768 طالبا وطالبة من برنامج (نسيج) لتعزيز التعايش المجتمعي، الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالشراكة مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في ختام موسمه الخامس.

وأكد رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش على أهمية برنامج نسيج المتمثل في تعزيز قيم التعايش المجتمعي لدى طلاب الجامعة، ضمن مبادرة (نبض وطن) والتي تنفذها الجامعة بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني منذ انطلاقه قبل 5 أعوام.

وأوضح أن ثقافة الحوار أصبحت تشكل أحد الموضوعات الحيوية في حياة المجتمع السعودي، نظرا لأن الاهتمام بالحوار وقيمه الثقافية والتواصلية أصبح من موضوعات الرأي العام، التي نتابعها في مختلف وسائل الإعلام، ونجد أصداء كبيرة لها لدى مختلف أطياف وشرائح المجتمع.

من جهته، بين نائب الأمين العام للمركز إبراهيم العسيري، أن برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي يعد مشروعا وطنيا يعكس التوجيهات الكريمة من ولاة أمرنا، وتأكيدهم على أهمية نشر قيم التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي بين كافة أطياف المجتمع من أجل بناء قاعدة مجتمعية صلبة ومتسامحة في وطن مزدهر تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز التلاحم الوطني وحماية النسيج المجتمعي، عبر ترسيخ قيم التنوع والتعايش والوسطية والاعتدال، خصوصا لدى فئة الشباب من أبنائنا الطلبة والطالبات، وبناء الوعي لديهم حول ضرورة تعزيز روح الانسجام، وتقوية حصانتهم ضد كل ما يهدد نسيج وطنهم، ويقوي وحدتهم وتلاحمهم، وذلك من خلال تقديم دورات وحقائب تدريبية للطلاب المشاركين وفق خطط مستمرة، تدمج بموجبها الخطط والمناهج الدراسية، وإعداد مدربين معتمدين من قبل المركز، لتنفيذ هذه الدورات داخل الجهات المستفيدة.

المستفيدون من البرنامج:

23,768 طالبا وطالبة

6996 من الذكور

16,772 من الإناث

554 دورة تدريبية

1244 ساعة عدد ساعات التدريب

58 عضو هيئة تدريس شاركوا فيه

908 أعمال تطوعية ساهموا فيها خلال عام 1442هـ

3456 عملا تطوعيا مشتركا إجمالي الأعمال التطوعية للبرنامج