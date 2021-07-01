رفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادا للحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبا من الجهات الأربع، وذلك كما جرت العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام 1442هـ. ويأتي هذا الإجراء الذي شارك فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة، حيث تولي الرئاسة - ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة - كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتماما بالغين على مدار العام؛ وذلك امتدادا لاهتمام ورعاية ولاة الأمر بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة تعظيما خاصا. ثوب الكعبة المشرفة يتكون من 56 قطعة مقسمة إلى:





16 قطعة للحزام



8 قطع تحت الحزام



25 قنديلا



3 قطع صمدية



3 قطع عرق



قطعة للمرزاب



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