محمد بن مسعود - الدمام - يُعدّ أحد أهم المشاريع العلمية على مستوى العالم أعلنت هيئة التراث إطلاق المرحلة الأولى من مشروع المسح والتوثيق الأثري للمنشآت الحجرية في الجوف والحدود الشمالية؛ أحد أهم المشاريع العلمية على مستوى العالم. وأوضحت أن المملكة تحتوي على أكبر عدد من المنشآت الحجرية في العالم، المتنوعة في أشكالها وأحجامها ووظائفها؛ والتي تبرز الدور الحضاري لأرض المملكة في الحضارة الإنسانية العالمية. هيئة التراث وزارة الثقافة هيئة التراث وزارة الثقافة 01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 11:47 PM يُعدّ أحد أهم المشاريع العلمية على مستوى العالم "هيئة التراث" تطلق المرحلة الأولى من مشروع المسح والتوثيق الأثري بـ"الجوف والشمالية" "هيئة التراث" تطلق المرحلة الأولى من مشروع المسح والتوثيق الأثري بـ"الجوف والشمالية" أعلنت هيئة التراث إطلاق المرحلة الأولى من مشروع المسح والتوثيق الأثري للمنشآت الحجرية في الجوف والحدود الشمالية؛ أحد أهم المشاريع العلمية على مستوى العالم. وأوضحت أن المملكة تحتوي على أكبر عدد من المنشآت الحجرية في العالم، المتنوعة في أشكالها وأحجامها ووظائفها؛ والتي تبرز الدور الحضاري لأرض المملكة في الحضارة الإنسانية العالمية. الكلمات المفتاحية ، "هيئة التراث" تطلق المرحلة الأولى من مشروع المسح والتوثيق الأثري بـ"الجوف والشمالية" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "هيئة التراث" تطلق المرحلة الأولى من مشروع المسح والتوثيق الأثري بـ"الجوف والشمالية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.