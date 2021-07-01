محمد بن مسعود - الدمام - اجتاز المذيع ومدير العلاقات العامة في إذاعة UFM محمد سعيد المقبل دورة تركيز الصوت الإذاعي والتلفزيوني مع فادي مطر التي عقدت في أكاديمية رؤيا للتدريب الإعلامي في الأردن. 01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 11:46 PM "المقبل " يجتاز دورة " الصوت الإذاعي والتلفزيوني" بالأردن "المقبل " يجتاز دورة " الصوت الإذاعي والتلفزيوني" بالأردن اجتاز المذيع ومدير العلاقات العامة في إذاعة UFM محمد سعيد المقبل دورة تركيز الصوت الإذاعي والتلفزيوني مع فادي مطر التي عقدت في أكاديمية رؤيا للتدريب الإعلامي في الأردن. الكلمات المفتاحية ، "المقبل " يجتاز دورة " الصوت الإذاعي والتلفزيوني" بالأردن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "المقبل " يجتاز دورة " الصوت الإذاعي والتلفزيوني" بالأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.