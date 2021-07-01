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أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة بلدي, خدمات إصدار الرخص الإنشائية إلكترونيًّا حيث توفر المنصة أهم خدمات الرخص الإنشائية، مثل: إصدار رخصة بناء جديد، تجديد، ترميم وشهادة إشغال المبنى وغيرها لتسهيل إجراءات البناء، وتحقيق التحول الرقمي في الخدمات البلدية المقدّمة لمدن المملكة، ورفع مؤشرات الأداء في تقارير التنافسية الدولية؛ لتحسين تجربة المستفيدين في تقديم الخدمات.
وتتكامل الجهود في هذه الخدمة مع الهيئات الملكية لتطوير المدن، ومقدمي الخدمات من الجهات الحكومية، مثل: وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الطاقة، والمديرية العامة للدفاع المدني، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات من القطاع الخاص، مثل: شركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة ملاذ للتأمين؛ لتحقيق التكامل في الربط التقني، والتحقق الإلكتروني من المستندات المقدمة، حيث يوفّر ذلك على المستفيد الوقت والجهد، كما يسهل أيضًا الإجراءات المرتبطة مع هذه الجهات.
يُذكر أن إصدار الرخصة الإنشائية عبر منصة "بلدي" يستلزم إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية من المقاولين للمنشآت التجارية، والسكنية التجارية، وتم إلزام تقديم التأمين للمباني السكنية ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2021م.
كما تتطلب الرخصة الإنشائية تطبيق كود البناء السعودي، وهو ما يتميز بقواعده الهندسية الحديثة، من خلال وضع حد معايير السلامة، والحماية، والصحة؛ وذلك لضمان جودة الحياة، مما يتيح للمستفيد إصدار رخصة البناء عبر المكاتب الهندسية المتخصصة الحاصلة على شهادة التصنيف المدرجة في منصة "بلدي".وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 11:25 PM
لتسهيل إجراءات البناء، وتحقيق التحول الرقمي"الشؤون البلدية" تطلق خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة "بلدي"
أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة بلدي, خدمات إصدار الرخص الإنشائية إلكترونيًّا حيث توفر المنصة أهم خدمات الرخص الإنشائية، مثل: إصدار رخصة بناء جديد، تجديد، ترميم وشهادة إشغال المبنى وغيرها لتسهيل إجراءات البناء، وتحقيق التحول الرقمي في الخدمات البلدية المقدّمة لمدن المملكة، ورفع مؤشرات الأداء في تقارير التنافسية الدولية؛ لتحسين تجربة المستفيدين في تقديم الخدمات.
وتتكامل الجهود في هذه الخدمة مع الهيئات الملكية لتطوير المدن، ومقدمي الخدمات من الجهات الحكومية، مثل: وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الطاقة، والمديرية العامة للدفاع المدني، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات من القطاع الخاص، مثل: شركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة ملاذ للتأمين؛ لتحقيق التكامل في الربط التقني، والتحقق الإلكتروني من المستندات المقدمة، حيث يوفّر ذلك على المستفيد الوقت والجهد، كما يسهل أيضًا الإجراءات المرتبطة مع هذه الجهات.
يُذكر أن إصدار الرخصة الإنشائية عبر منصة "بلدي" يستلزم إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية من المقاولين للمنشآت التجارية، والسكنية التجارية، وتم إلزام تقديم التأمين للمباني السكنية ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2021م.
كما تتطلب الرخصة الإنشائية تطبيق كود البناء السعودي، وهو ما يتميز بقواعده الهندسية الحديثة، من خلال وضع حد معايير السلامة، والحماية، والصحة؛ وذلك لضمان جودة الحياة، مما يتيح للمستفيد إصدار رخصة البناء عبر المكاتب الهندسية المتخصصة الحاصلة على شهادة التصنيف المدرجة في منصة "بلدي".
، "الشؤون البلدية" تطلق خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة "بلدي" ،
المصدر : الخليج 365
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