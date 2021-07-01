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محمد بن مسعود - الدمام - التقى المهندس عمرو زيدان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو، بمارسيلو جيلارووني سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة، في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تخص تطوير اللعبة في المملكة وانعكاسها إيجابيًا على اعتبار أن الأرجنتين هي الموطن الروحي للعبة.
كما تم طرح إمكانية تعاون مشترك بين الطرفين، وتنظيم مباريات ودية مستقبلاً، وكان "زيدان " قد شرح لسفير الأرجنتين مراحل تطور اللعبة والمشاريع المستقبلية لإنشاء ملاعب البولو في المملكة ضمن رؤية المملكة 2030 .
"زيدان" يلتقي السفير الأرجنتيني .. لمناقشة تطوير لعبة البولو في المملكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-01
التقى المهندس عمرو زيدان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو، بمارسيلو جيلارووني سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة، في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تخص تطوير اللعبة في المملكة وانعكاسها إيجابيًا على اعتبار أن الأرجنتين هي الموطن الروحي للعبة.
كما تم طرح إمكانية تعاون مشترك بين الطرفين، وتنظيم مباريات ودية مستقبلاً، وكان "زيدان " قد شرح لسفير الأرجنتين مراحل تطور اللعبة والمشاريع المستقبلية لإنشاء ملاعب البولو في المملكة ضمن رؤية المملكة 2030 .
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
07:21 PM
التقى المهندس عمرو زيدان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو، بمارسيلو جيلارووني سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة، في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تخص تطوير اللعبة في المملكة وانعكاسها إيجابيًا على اعتبار أن الأرجنتين هي الموطن الروحي للعبة.
كما تم طرح إمكانية تعاون مشترك بين الطرفين، وتنظيم مباريات ودية مستقبلاً، وكان "زيدان " قد شرح لسفير الأرجنتين مراحل تطور اللعبة والمشاريع المستقبلية لإنشاء ملاعب البولو في المملكة ضمن رؤية المملكة 2030 .
، "زيدان" يلتقي السفير الأرجنتيني .. لمناقشة تطوير لعبة البولو في المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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