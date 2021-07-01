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‏"التجارة" تُشهِّر بمواطن ومقيم لتسترهم على جريمة في المقاولات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم لإدانتهم بجريمة التستر في قطاع المقاولات في مدينة الرياض.

وأصدرت الوزارة عدد من العقوبات بحقهم وهى:

- غرامة مالية يبلغ قدرها ٦٠ ألف ريال.

- إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص.

- شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط.

- استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.

- إبعاد المتستر عليه وعدم السماح له بالعودة للعمل.

- نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

 

MO Nasa

MO Nasa

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