شكرا لمتابعة خبر عن ‏"التجارة" تُشهِّر بمواطن ومقيم لتسترهم على جريمة في المقاولات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم لإدانتهم بجريمة التستر في قطاع المقاولات في مدينة الرياض. شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم لإدانتهم بجريمة التستر في قطاع المقاولات في مدينة الرياض. وأصدرت الوزارة عدد من العقوبات بحقهم وهى: - غرامة مالية يبلغ قدرها ٦٠ ألف ريال. - إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص. - شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط. - استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب. - إبعاد المتستر عليه وعدم السماح له بالعودة للعمل. - نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.