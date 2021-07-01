شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تُشهِّر بمواطن ومقيم لتسترهم على جريمة في المقاولات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم لإدانتهم بجريمة التستر في قطاع المقاولات في مدينة الرياض.
وأصدرت الوزارة عدد من العقوبات بحقهم وهى:
- غرامة مالية يبلغ قدرها ٦٠ ألف ريال.
- إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص.
- شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط.
- استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
- إبعاد المتستر عليه وعدم السماح له بالعودة للعمل.
- نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.