شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. هيئة التراث تطلق مشروع التوثيق الأثري للمنشآت الحجرية في الجوف والحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت هيئة التراث المرحلة الأولى من مشروع المسح والتوثيق الأثري للمنشآت الحجرية في الجوف والحدود الشمالية.

ويعتبر هذا المشروع أحد أهم المشاريع العلمية على مستوى العالم، حيث تحتوي المملكة على أكبر عدد من المنشآت الحجرية في العالم.

وتتميز هذه المنشآت الحجرية بالتنوع في أشكالها وأحجامها ووظائفها؛ والتي تبرز الدور الحضاري لأرض المملكة في الحضارة الإنسانية العالمية.