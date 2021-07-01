شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: من تلقوا اللقاح بجرعتيه لديهم حماية ضد كورونا بنسبة 88 % والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور أحمد سالمان، دكتور علم المناعة واللقاحات في جامعة أوكسفورد، أن المتعافون ومن تلقوا بجرعتيه لديهم حماية ضد كورونا بنسبة 88% لمدة 6 أشهر.

وقال "سالمان" أن انتشار الوباء مرتبط أكثر بعدم وجود المناعة أي أن الأشخاص الذي تلقوا اللقاح أو متعافين لديهم حماية ضد فيروس كورونا تمتد لـ 6 أشهر على الأكثر وحماية جيدة مع هبوط السلالات الجديدة.

وأضاف: "أثبتت الدراسات أيضًا أن اللقاحات بجرعتين منها تعطي حماية تصل لـ 60 وتزيدل لـ 88% للأشخاص وهى نسب مبشرة ومطمئنة".